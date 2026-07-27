Долар шаленіє в обмінниках: що відбувається з курсом і чого очікувати далі

Долари і євро / © Національний банк України

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На валютному ринку України зафіксовано нові коливання, а офіційний курс долара знову перейшов до зростання. Причинами девальвації гривні експерти називають проблеми з експортом через постійні обстріли портів та здорожчання пального. Водночас ситуація з євро стабільна та прогнозована.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков, повідомляє «Новини.LIVE».

Курс долара в Україні — чого очікувати найближчим часом

Після нетривалого зниження американська валюта знову почала дорожчати. В окремих обмінниках її вже продають за 45 грн/дол. і дорожче.

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Плотніков пояснив, що на динаміку курсу вплинуло скорочення експорту морськими шляхами. За його словами, регулярні російські обстріли українських портів спричинили часткове блокування судноплавства. Через високі безпекові ризики судна не можуть повноцінно заходити до портів.

«Припинився експорт, припинилося надходження виручки, тобто валюти зараз стає менше. Крім того, подорожчало пальне, оскільки відпала доставка морем і водночас зросли ціни на світовому ринку. Ці фактори призвели до коливання курсу долара», — пояснив експерт.

Водночас він не очікує, що найближчим часом курс долара перевищить позначку 45 грн/дол. На думку доктора економічних наук, Національний банк використовуватиме доступні інструменти, щоб стримувати девальвацію гривні. Ситуація може змінитися лише у разі непередбачуваних подій, насамперед на фронті.

Курс євро в Україні — прогноз експерта

Офіційний курс гривні до євро вже близько місяця залишається у відносно стабільному діапазоні. Помітної тенденції до суттєвого зростання чи падіння наразі не спостерігається. Співвідношення у головній валютній парі становить близько 1,14 дол./євро, а середня ціна євро в українських обмінниках — 51,35 грн/євро.

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«Зараз єврозона певною мірою стабільна, там немає потрясінь, які би призвели до коливання курсу євро. В серпні продовжиться період відпусток у ЄС, тому варто чекати вересня, аби побачити подальшу динаміку», — розповів Плотніков.

Якщо співвідношення долара та євро на світовому ринку залишатиметься приблизно на нинішньому рівні, офіційний курс євро в Україні може коливатися в межах 50,8 — 51,3 грн/євро. Водночас, за оцінкою експерта, наприкінці липня 2026 року не варто очікувати різких змін на валютному ринку.

До слова, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, наприкінці липня та на початку серпня ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною і контрольованою завдяки діям Нацбанку. Попри підвищений попит з боку імпортерів, критичного дисбалансу немає, а міжнародна допомога та стабільні ціни стримують ринок від різких стрибків, попри потенційні ризики від світових цін на нафту та воєнної активності.

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