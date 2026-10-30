ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2045
Час на прочитання
1 хв

Долар та євро просіли: курс валют на 30 жовтня

Гривня зміцнилася до долара США та євро.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Американський долар та європейська валюта здешевшали

Американський долар та європейська валюта здешевшали / © Getty Images

Сьогодні, 30 жовтня, курс валют в Україні продемонструєть тенденцію до зниження. Долар і євро дешевшають.

Про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

На сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 45,52 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер був 45,59.

Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,67. За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,76 грн.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Економіст Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie