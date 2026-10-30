Долар та євро просіли: курс валют на 30 жовтня

Американський долар та європейська валюта здешевшали / © Getty Images

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Сьогодні, 30 жовтня, курс валют в Україні продемонструєть тенденцію до зниження. Долар і євро дешевшають.

Про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

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На сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 45,52 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер був 45,59.

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Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,67. За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,76 грн.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Економіст Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

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