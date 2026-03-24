- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Долар тримається на рекордних позначках: який курс у банках 24 березня
В обмінниках долар здорожчав до 44,18 грн. У банках середній курс становить 44,11 грн.
У вівторок, 24 березня, офіційний курс долара залишився без змін і становить 43,82 грн за дол. В обмінниках і в банках долар тримається на позначках 44,2-44,4 грн.
Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.
Долар в обмінниках
Сьогодні зранку купівля одного долара в обмінниках становить 44,18 грн, що на 8 коп. більше, ніж напередодні. Здати ж валюту можна по 44 грн - зростання становить 9 коп.
Долар у банках
Станом на сьогоднішній ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,72 грн — це на 13 коп. більше, ніж днем раніше.
У середньому банки продають долар за 44,26 грн. Зростання становить 15 коп.
Купівля долара в банках
«ПриватБанк» — 43,70 грн
«Ощадбанк» — 43,65 грн
«Укрсиббанк» — 43,75 грн
«ПУМБ» — 43,70 грн
«Креді Агріколь Банк» — 43,80 грн
«Кредобанк» — 43,81 грн
«Сенс Банк» — 43,80 грн
«абанк» — 43,70 грн
«Ідея Банк» — 43,70 грн
Продаж долара в банках
«ПриватБанк» — 44,20 грн
«Ощадбанк» — 44,25 грн
«Укрсиббанк» — 44,35 грн
«ПУМБ» — 44,30 грн
«Креді Агріколь Банк» — 44,39 грн
«Кредобанк» — 44,48 грн
«Сенс Банк» — 44,25 грн
«абанк» — 44,30 грн
«Ідея Банк» — 44,45 грн
У Monobank долар сьогодні купують по 43,90 грн, а продають по 44,40 грн.
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий зауважує, що протягом цього тижня, 23-29 березня, курс валют в Україні перебуватиме в стані підвищеної динаміки. Втім, акцентує він, ситуація залишатиметься контрольованою. Режим «керованої гнучкості» дозволить уникнути різких стрибків курсу валют.