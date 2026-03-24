Долар тримається на рекордних позначках: який курс у банках 24 березня

Курс долара. / © Getty Images

Реклама

У вівторок, 24 березня, офіційний курс долара залишився без змін і становить 43,82 грн за дол. В обмінниках і в банках долар тримається на позначках 44,2-44,4 грн.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Долар в обмінниках

Сьогодні зранку купівля одного долара в обмінниках становить 44,18 грн, що на 8 коп. більше, ніж напередодні. Здати ж валюту можна по 44 грн - зростання становить 9 коп.

Реклама

Долар у банках

Станом на сьогоднішній ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,72 грн — це на 13 коп. більше, ніж днем раніше.

У середньому банки продають долар за 44,26 грн. Зростання становить 15 коп.

Середній курс долара в банках станом на 24 березня 2026-го. Дані — Minfin.

Купівля долара в банках

«ПриватБанк» — 43,70 грн

«Ощадбанк» — 43,65 грн

«Укрсиббанк» — 43,75 грн

«ПУМБ» — 43,70 грн

«Креді Агріколь Банк» — 43,80 грн

«Кредобанк» — 43,81 грн

«Сенс Банк» — 43,80 грн

«абанк» — 43,70 грн

«Ідея Банк» — 43,70 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 44,20 грн

«Ощадбанк» — 44,25 грн

«Укрсиббанк» — 44,35 грн

«ПУМБ» — 44,30 грн

«Креді Агріколь Банк» — 44,39 грн

«Кредобанк» — 44,48 грн

«Сенс Банк» — 44,25 грн

«абанк» — 44,30 грн

«Ідея Банк» — 44,45 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 43,90 грн, а продають по 44,40 грн.

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий зауважує, що протягом цього тижня, 23-29 березня, курс валют в Україні перебуватиме в стані підвищеної динаміки. Втім, акцентує він, ситуація залишатиметься контрольованою. Режим «керованої гнучкості» дозволить уникнути різких стрибків курсу валют.

Реклама