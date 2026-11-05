Долар в Україні побив рекорд: що відбувається з гривнею та чому втрутився НБУ

Долар / © Associated Press

Реклама

Курс долара в Україні оновив історичний максимум, а в обмінниках американська валюта здорожчала ще відчутніше. Експерти заговорили про ажіотаж і можливі помилки Нацбанку. Водночас сам регулятор запевняє: підстав для такого різкого зростання готівкового курсу немає.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна», яке з’ясувало, чому долар стрімко дорожчає та як на ситуацію реагує Національний банк.

Реклама

Ще наприкінці вересня і впродовж жовтня офіційний курс переважно тримався близько 44,6 грн за дол. Однак наприкінці місяця гривня різко послабилася: уже 28 жовтня долар коштував 45,6 грн, а 4 листопада встановив новий рекорд — 45,67 грн.

Реклама

Президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак переконаний, що проблема полягає не стільки в самому здорожчанні валюти, скільки у швидкості цього процесу.

«Проблема не в девальвації, а в різкому падінні, яке відбулося у розмірі 1,5–2% за кілька днів, а це дуже багато», — пояснив він.

За словами експерта, різкі коливання курсу створюють невизначеність для бізнесу, банків і населення. А коли до цього додаються повідомлення про проблеми з міжнародною допомогою, експортом та державними фінансами, попит на валюту може ще більше зрости.

Чому долар різко здорожчав та чи виник ажіотаж

У Національному банку пояснюють послаблення гривні двома основними чинниками: валюти на ринку стало менше, а охочих її придбати — більше.

Реклама

Попит зріс, зокрема, після відновлення частини бюджетних видатків, які раніше обмежували в межах урядової економії. Йдеться і про відшкодування ПДВ підприємствам.

Водночас пропозицію іноземної валюти стримують проблеми з експортом і блокування портів.

На думку Козака, саме на цьому тлі різке зростання курсу могло спровокувати ажіотаж серед населення.

«Коли на такому тлі агент чує ще й про різке зростання курсу долара, він одразу біжить до обмінника по валюту — і починається ажіотаж», — зазначив він.

Реклама

Фахівець звернув увагу на показову деталь: готівковий долар в обмінниках коштував на понад гривню дорожче, ніж на міжбанківському ринку. На його переконання, такий розрив свідчить про надмірну реакцію населення на девальвацію, яку регулятор міг стримати.

У Національному банку ситуацію оцінюють інакше.

Регулятор визнає, що попит на готівкову валюту зріс, однак пояснює це також сезонними чинниками та оновленням місячних лімітів на її придбання. Крім того, там вважають, що окремі учасники ринку без достатніх підстав завищили курси купівлі та продажу долара.

Щоб перевірити реальну потребу банків у готівці, НБУ запропонував їм обміняти безготівкові долари на готівкові.

Результат виявився промовистим: 3 листопада регулятор запропонував 100 млн дол., однак банки подали заявки лише на 14 млн.

«Нацбанк задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже, економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом і курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає», — пояснили там.

Аналогічну операцію провели 4 листопада, ще одну запланували на 5 листопада.

Чи міг Нацбанк не допустити стрибка долара

Тарас Козак вважає, що регулятор мав достатньо можливостей для стримування різкого падіння гривні.

Один із головних інструментів — міжнародні резерви України, які, за наведеними даними, становлять 47,1 млрд дол. До кінця року, як зазначає експерт, Нацбанк очікує їхнього збільшення до понад 60 млрд дол.

Втім, НБУ й без того активно підтримував валютний ринок. Лише за робочий тиждень 26–30 жовтня він продав на міжбанку 1,8 млрд дол. — рекордний обсяг інтервенцій.

На думку Козака, різка девальвація може зрештою вимагати навіть більших витрат резервів, ніж поступове стримування курсових коливань.

Він також пропонує використовувати інші інструменти, зокрема обмеження купівлі валюти для некритичного імпорту та активнішу роботу з банками.

У НБУ натомість наголошують: регулятор не ставить за мету утримувати долар на конкретній позначці. Його завдання — згладжувати надмірні коливання і підтримувати стабільність валютного ринку.

Водночас там переконані, що після забезпечення банків необхідною готівкою економічних підстав для суттєвого розриву між готівковим і безготівковим курсами немає.

Долар може зрости до 60 гривень: прогноз економіста

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин попередив, що в разі проблем із міжнародною фінансовою допомогою курс долара в Україні може підскочити до 50–60 грн, а інфляція — до 25–30%.

За його словами, НБУ вже витратив майже 6 млрд дол. із резервів на підтримку гривні. Водночас прогноз міжнародних резервів на кінець року знизився з 70 до 61 млрд дол.

Експерт наголосив, що скорочення зовнішнього фінансування може спричинити різку девальвацію гривні, а слідом — здорожчання імпортного пального та інших товарів. Водночас це лише можливий негативний сценарій, а не гарантований прогноз.

Новини партнерів