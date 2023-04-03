"Долар відмовився від РФ": фінансист пояснив, чи перейдуть росіяни на юані

На російській біржі зафіксували рекордний обсяг у юанях, утім, валюту складно використовувати в торгівлі з іншими країнами.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив фінансист Сергій Фурса

Він каже, що останніми тижнями курс рубля стабільний.

“У них стався наприкінці року квантовий перехід, коли курс був 60, залишився потім десь 70-75. Це був момент ослаблення курсу на тлі зниження нафтогазових доходів. Зараз у них курс плюс, мінус стабільний, тримається 75-77. І роздрібний ринок такий самий, як і банківський. Зараз у них цієї проблеми немає", - зазначив Фурса.

Фінансист пояснює, що якщо країна або компанія під санкціями, вона не може оперувати доларами просто тому, що кожного разу повинна в цьому випадку мати справу з американським банком.

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"Тому Росія змушена у великих випадках, якщо можна сказати, у глобальних історіях відмовлятися від долара, тому що долар відмовився від Росії, і вона змушена переходити на якісь національні валюти в торгівлі, намагатися переходити. І це ж не від хорошого, не за бажанням, що всім подобається доларовий папірець, і тому весь світ торгує в доларах. Це просто дешево", - зауважує фінансист.

Крім того, Фурса підкреслив, що долар — вільно конвертована валюта.

“І коли ви відмовляєтеся від долара, це збільшує ваші витрати, просто складніше торгувати в інших валютах. Відповідно, Росія, яка зараз змушена переходити від торгівлі в доларах, до торгівлі в інших валютах, витрачає на це більше грошей. Це складніше робити, менше операцій можна зробити, тому що не всі готові йти і торгувати в дирхамах, в індійських рупіях або в рублях”, — пояснив він.

Тим часом, юань — це домінувальна валюта, яка в Росії зараз є альтернативною рублю.

“Якщо подивитися на Московську біржу, то обсяг торгів у юанях там зараз рекордний. Путін просив дозволу у Сі торгувати з країнами Африки в юанях. Тому що, коли ви приходите в Зімбабве, вони кажуть: “Ну, давайте або в рублях, або в зімбабвійських доларах”. Ні те, ні інше нікого не влаштовує”, — розповів фінансист.

Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених з початку повномасштабної війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

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