Долар здорожчає: яким буде курс наприкінці 2024 року - початку 2025-го

У грудні поточного року американська валюта здорожчає до 42,5 гривень, а наступного — до 48 гривень.

Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE.

З його слів, 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами.

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Наразі, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив він.

Нагадаємо, Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що Національний банк України продовжить політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.

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