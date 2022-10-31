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Долар знову дорожчає: курс валют на 31 жовтня в обмінниках

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Долар знову дорожчає: курс валют на 31 жовтня в обмінниках

Фото: УНІАН

Курс гривні в столичних обмінниках ослаб до 39,90 грн/дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні, 31 жовтня, ослаб на 15 копійок – до 39,90 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок – до 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,20 грн за дол., євро – 38,30 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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