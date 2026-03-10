Долар знову зріс у ціні: який курс у банках 10 березня

Курс долара. / © Національний банк України

Реклама

У вівторок, 10 березня, в українських банках знову підвищився курс долара. Середній курс купівлі та продажу зріс на 15 коп.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 березня,

Реклама

На вівторок, 10 березня, НБУ встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 грн за долар — це 17 коп. більше, ніж у понеділок.

Курс долара

Середній курс долара в обмінника, за даними порталу Minfin, становить 44,20 грн — зростання 15 коп. Здати валюту можна за курсом 44,05 грн, що більше на 20 коп.

Сьогодні у банках у середньому долар купують по 43,70 грн, а продають по 44,20 грн — це більше на 15 коп.

Курс валют в банках станом на 10 березня 2026-го. Фото: minfin.com.ua

Купівля долара в банках

«ПриватБанк» — 43,50 грн

«Ощадбанк» — 43,70 грн

«Укрсиббанк» — 43,65 грн

«ПУМБ» — 43,60 грн

«Райффайзен Банк» — 43,45 грн

«МТБ Банк» — 43,70 грн

«Укрсиббанк» — 43,66 грн

«абанк» — 43,50 грн

«Креді Агріколь Банк» — 43,65 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 44,10 грн

«Ощадбанк» — 44,15 грн

«Укрсиббанк» — 44,25 грн

«ПУМБ» — 44,20 грн

«Райффайзен Банк» — 44,05 грн

«МТБ Банк» — 44,20 грн

«Укрсиббанк»— 44,25 грн

«абанк» — 44,20 грн

«Креді Агріколь Банк» — 44,35 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 44,73 грн, а продають за 44,23 грн.

Реклама

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку», а разом з ними - мільйони доларів і євро. Експерт Тарас Лєсовий визнав, що це захоплення потенційно могло вплинути на баланс попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку України.