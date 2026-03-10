ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Долар знову зріс у ціні: який курс у банках 10 березня

Долар перетнув позначку у 44 гривні. Деякі банки його продають по 44,35 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс долара.

Курс долара. / © Національний банк України

У вівторок, 10 березня, в українських банках знову підвищився курс долара. Середній курс купівлі та продажу зріс на 15 коп.

Про це свідчать дані моніторингу валютного ринку, повідомляє ТСН.ua.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 березня,

На вівторок, 10 березня, НБУ встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 грн за долар — це 17 коп. більше, ніж у понеділок.

Курс долара

Середній курс долара в обмінника, за даними порталу Minfin, становить 44,20 грн — зростання 15 коп. Здати валюту можна за курсом 44,05 грн, що більше на 20 коп.

Сьогодні у банках у середньому долар купують по 43,70 грн, а продають по 44,20 грн — це більше на 15 коп.

Курс валют в банках станом на 10 березня 2026-го. Фото: minfin.com.ua

Курс валют в банках станом на 10 березня 2026-го. Фото: minfin.com.ua

Купівля долара в банках

  • «ПриватБанк» — 43,50 грн

  • «Ощадбанк» — 43,70 грн

  • «Укрсиббанк» — 43,65 грн

  • «ПУМБ» — 43,60 грн

  • «Райффайзен Банк» — 43,45 грн

  • «МТБ Банк» — 43,70 грн

  • «Укрсиббанк» — 43,66 грн

  • «абанк» — 43,50 грн

  • «Креді Агріколь Банк» — 43,65 грн

Продаж долара в банках

  • «ПриватБанк» — 44,10 грн

  • «Ощадбанк» — 44,15 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,25 грн

  • «ПУМБ» — 44,20 грн

  • «Райффайзен Банк» — 44,05 грн

  • «МТБ Банк» — 44,20 грн

  • «Укрсиббанк»— 44,25 грн

  • «абанк» — 44,20 грн

  • «Креді Агріколь Банк» — 44,35 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 44,73 грн, а продають за 44,23 грн.

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку», а разом з ними - мільйони доларів і євро. Експерт Тарас Лєсовий визнав, що це захоплення потенційно могло вплинути на баланс попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку України.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie