Долари США / © Associated Press

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Долар США зміцнився до найвищого рівня за понад рік через інфляцію в Сполучених Штатах. Адже трейдери збільшили ставки на те, що Федеральна резервна система (ФРС) знову підвищить процентні ставки.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У середу, 14 жовтня, індекс Bloomberg Dollar Spot Index зріс на 0,5% і перевищив попередній пік, зафіксований у листопаді. Показник досяг найвищого рівня з травня 2025 року.

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Згідно з даними Бюро статистики праці США, споживчі ціни у вересні зросли на 0,6% порівняно із серпнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,7%, тоді як аналітики прогнозували 3,6%. Ціни зростали найшвидшими темпами за п’ять місяців, зокрема через подорожчання пального.

«Вища, ніж очікувалося, інфляція надала долару підтримку цього ранку, оскільки трейдери закладають у прогнози подальше посилення політики ФРС», — зазначив валютний трейдер Monex Inc. Ендрю Гезлетт.

Чому долар продовжує зростати

Долар зміцнюється вже п’ятий тиждень поспіль. За цей період він додав майже 3,5% — це найдовша серія зростання з початку 2025 року.

Одним із чинників стали очікування щодо процентних ставок. Минулого місяця ФРС уперше за три роки підвищила їх, а тепер ринок закладає у прогнози приблизно два наступні підвищення до кінця січня. Імовірність чергового підвищення вже у жовтні оцінюють приблизно у 50%.

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«Очікування щодо засідання ФРС у жовтні швидко змінилися», — заявив стратег Bank of America Алекс Коен.

За його словами, інфляція виявилася значно вищою за більшість прогнозів, що надало долару додаткового імпульсу для зростання.

Базовий індекс споживчих цін, який не враховує продукти харчування та енергоносії, у вересні зріс на 0,3% за місяць. Аналітики очікували підвищення на 0,2%.

На підтримку долара також впливають високі ціни на нафту через війну в Ірані та посилення занепокоєння щодо фінансових і політичних ризиків у Франції. Це підвищує попит на долар як на захисний актив. Війна також сприяє зростанню дохідності облігацій на світових ринках.

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Євро та інші валюти дешевшають щодо долара

14 жовтня всі валюти країн групи G10 ослабли щодо долара США. Євро подешевшав на 0,7%, продовживши зниження в жовтні.

За оцінкою керівника напряму досліджень і стратегії валют G10 у Credit Agricole Валентена Марінова, євро може й надалі зазнавати найбільшого тиску через погіршення перспектив державних фінансів у Європі.

Шведська крона стала найслабшою валютою серед G10 за підсумками дня, втративши 1%. Японська єна знизилася на 0,4% — до 158,93 єни за долар. На неї тиснуть нижчі процентні ставки в Японії та високі ціни на енергоносії.

Зростання різниці між процентними ставками у США та інших країнах грає на користь американської валюти. Через це аналітики Волл-стріт переглядають свої прогнози щодо долара.

Дані Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) свідчать, що протягом тижня до 6 жовтня спекулятивні трейдери збільшили ставки на подальше зміцнення долара. Загальний обсяг таких позицій перевищив 35 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні долар та євро втратили в ціні, а гривня посилилася. Також НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 15 жовтня. Долар втратив у ціні 10 коп, євро зменшився на 9 коп, а вартість злотого залишилася без змін.

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