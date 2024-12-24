Долар може зрости до 46-47 грн: інвестбанкір дав прогноз на 2025-й

Зростання курсу долара 2025-го до 46-47 гривень - здоровий процес для економіки України, що допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.

Про це заявив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

За його словами, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Втім, Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, що перекривається за рахунок 40 млрд доларів міжнародної допомоги на рік. Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші.

"Це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 26-го року. Це дуже добре", - висловився Томаш Фіала.

Він наголошує, Нацбанку при своїй курсової політики треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, "щоби ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників замість того, щоб допомагати місцевому виробнику".

"Долар суттєво зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисно для місцевого виробника, і збереже його конкурентоспроможність", - додавав директор інвесткомпанії Dragon Capital.

Як повідомлялося, долар в Україні почав швидко дорожчати – хитка рівновага, яку тривалий час підтримував Нацбанк, порушилась. Середній безготівковий курс дійшов до 42 грн/долар, а середній готівковий залишив цей рубіж позаду.

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