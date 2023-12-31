Долар в обмінниках: до якого курсу готуватись на початку 2024 року

У січні 2024 року в Україні очікується здешевлення готівкового курсу долара. Зокрема, в обмінниках, за прогнозом, він становитиме 37,15-38,5 грн, тоді як увечері 30 грудня 2023 року вони купували валюту в середньому по 39 грн, а продавали по 39,66 грн.

Про це пише видання "Обозреватель" з посиланням на фінансового аналітика Олексі Козирева.

Він зазначив: схожа ситуація спостерігатиметься і в банках:

за прогнозом, готівковий долар у них коштуватиме 37,1-38,6 грн

увечері 30 грудня 2023 року вони виставляли його курс на середньому рівні 38,2/38,95 грн (купівля/продаж)

Спред же (різниця між найкращими цінами заявок на продаж та купівлю в один і той же момент часу) у банках та обмінниках перебуватиме в межах від 20 до 60 копійок. Водночас очікується, що в більшості обмінників "коливання будуть від 20 до 25 копійок".

Загалом же, констатував аналітик, "десь від 1 до 10 січня" очікується збільшення пропозиції валюти на ринку – оскільки люди так чи інакше відзначатимуть зимові свята. Водночас,обмінники, зазначив він, "намагатимуться купити її за заниженим курсом".

Спред же (різниця між найкращими цінами заявок на продаж та купівлю в один і той же момент часу) у банках та обмінниках перебуватиме в межах від 20 до 60 копійок.

Нагадаємо, Данило Гетманцев запевнив, що фінансової катастрофи у січні не буде, Україна має надходження допомоги за різними напрямками.

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