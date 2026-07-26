Долари чи гривня: експерт порадив, де вигідніше тримати заощадження

Долар. / © Associated Press

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У серпні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним. За базовим сценарієм курс долара коливатиметься в межах 44,50–45,50 грн, а євро — 51,00–52,50 грн.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

«Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового „ривка“ немає», — пояснив банкір.

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Зі слів Лєсового, економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.

Водночас, пояснив він, наразі гривневі депозити можуть бути вигіднішою альтернативою, ніж зберігання заощаджень у готівковій валюті. Середні ставки за вкладами у гривні становлять 13–14,5% річних, а максимальні можуть сягати 17–17,5%.

Експерт пояснив, що показники перевищують рівень річної інфляції, яка у червні становила 7,2%. Тому, поки курс долара залишається нижчим за 47,00 грн, а інфляція не перевищує 13%, гривневі депозити можуть забезпечити вищу дохідність, ніж пасивне зберігання готівкової валюти.

Як розподілити заощадження

За словами Тараса Лєсового, коли йдеться про заощадження коштів, то варто доьримуватися раціонального підхіду — не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти.

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Як розподіляти кошти:

валюта: Для витрат у валюті або як ліквідний резерв на найближчий час;

гривневий депозит: для коштів, які не плануються до використання протягом кількох місяців, щоб отримувати реальний дохід вище інфляції.

поточний рахунок або короткий вклад: для певної частини ліквідних заощаджень.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин назвав найефективніший інструмент для збереження заощаджень в Україні. З його слів, одним із найвигідніших способів зберегти та примножити заощадження є інвестування у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Експерт вважає, що цей державний фінансовий інструмент нині здатний забезпечити вищу чисту дохідність, ніж звичайне зберігання коштів у готівкових доларах чи євро.

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