Долари в шоколаді: митники перехопили рекордну суму контрабандної валюти

Українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади.

Про це передає Державна митна служба.

Міжнародне поштове відправлення, що прямувало з України до Канади, одразу привернуло увагу митників. У декларації було вказано щось зовсім незрозуміле: «зразок/18/1.5/17 доларів США».

Під час митного огляду і відкрилася справжня «начинка» посилки. Усередині були металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. У цих упаковках ховалася справжня «родзинка» — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.

Митники зазначають, що це — одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час.

«Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення», — пояснили митники.

Тому Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Кошти вилучено до рішення суду.

© Державна митна служба України © Державна митна служба України © Державна митна служба України © Державна митна служба України © Державна митна служба України

