- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Долари в шоколаді: митники перехопили рекордну суму контрабандної валюти
Українські митники вилучили рекордну суму валюти, що прямувала до Канади
Українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади.
Про це передає Державна митна служба.
Міжнародне поштове відправлення, що прямувало з України до Канади, одразу привернуло увагу митників. У декларації було вказано щось зовсім незрозуміле: «зразок/18/1.5/17 доларів США».
Під час митного огляду і відкрилася справжня «начинка» посилки. Усередині були металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. У цих упаковках ховалася справжня «родзинка» — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.
Митники зазначають, що це — одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час.
«Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення», — пояснили митники.
Тому Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Кошти вилучено до рішення суду.
Раніше ми писали, що українку спіймали з 2 кг наркотиків в аеропорту Балі.