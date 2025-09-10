ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Долари в шоколаді: митники перехопили рекордну суму контрабандної валюти

Українські митники вилучили рекордну суму валюти, що прямувала до Канади

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Митниця зупинила контрабанду валюти до Канади, захованої у шоколадних пакунках

Митниця зупинила контрабанду валюти до Канади, захованої у шоколадних пакунках / © Державна митна служба України

Українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади.

Про це передає Державна митна служба.

Міжнародне поштове відправлення, що прямувало з України до Канади, одразу привернуло увагу митників. У декларації було вказано щось зовсім незрозуміле: «зразок/18/1.5/17 доларів США».

Під час митного огляду і відкрилася справжня «начинка» посилки. Усередині були металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. У цих упаковках ховалася справжня «родзинка» — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.

Митники зазначають, що це — одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час.

«Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення», — пояснили митники.

Тому Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Кошти вилучено до рішення суду.

Українські митники запобігли контрабанді валюти_4 / © Державна митна служба України

© Державна митна служба України

Українські митники запобігли контрабанді валюти_3 / © Державна митна служба України

© Державна митна служба України

Українські митники запобігли контрабанді валюти_2 / © Державна митна служба України

© Державна митна служба України

Українські митники запобігли контрабанді валюти_1 / © Державна митна служба України

© Державна митна служба України

Українські митники запобігли контрабанді валюти_5 / © Державна митна служба України

© Державна митна служба України

Раніше ми писали, що українку спіймали з 2 кг наркотиків в аеропорту Балі.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie