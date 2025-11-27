Долари зі зірочкою: що означає цей символ на купюрі

Долари. / © Getty Images

Реклама

Українці можуть натрапити на незвичні купюри долара, що мають зірочку біля серійного номера. Вони не відрізняються від звичайної готівки, але можуть принести додатковий прибуток.

Про те, що варто знати українцям про долари з зірочкою, повідомляють Новини.LIVE.

Такі купюри американського долара трапляються в обігу. У Бюро гравіювання та друку США наголошують, що навіть використання високотехнологічного обладнання не зводить до нуля ймовірність збою чи поломки під час виготовлення паперових грошей.

Реклама

Коли купюра друкується з ушкодженням, її доводиться заміняти. Оскільки серійний номер не може повторюватися, біля нього проставляють спеціальний маркер - зірочку. Цей символ є індикатором того, що банкнота замінила собою іншу, яка була пошкоджена під час друку.

На номінальну вартість така особливість дизайну не впливає. Втім, якщо таку купюру продавати колекціонерам, то можна заробити більше, ніж у випадку звичайного обміну доларів у банку.

Не лише зірочка біля серійного номера робить американську валюту трохи дорожчою в Україні для колекціонерів. Ще одна особливість, яка може вплинути на вартість — красива комбінація номеру. Наприклад, із повторенням однакових цифр, із чергуванням або віддзеркаленням, із багатьма нулями підряд тощо.

Нагадаємо, ми писали про те, які долари неможливо обміняти в Україні. Йдеться про специфічні номінали американської валюти, а також про банкноти в певному фізичному стані. Так, в США випускалися банкноти номіналом, значно вищим за звичні 100 доларів - купюри у 500, 1 000, 5 000 і навіть 10 000 доларів.