Domino Foundation мецената Антона Шухніна забезпечив ГУР унікальним автомобілем для спецоперацій

Переданий автомобіль має унікальні технічні характеристики: подовжену до 10 метрів базу, посилену підвіску, збільшену вантажопідйомність і надміцну гуму. Завдяки цьому авто здатне витримувати високі навантаження, працювати на складному рельєфі та забезпечувати оперативну мобільність підрозділів.

Під час передачі Антон Шухнін наголосив, що допомога Силам оборони залишається ключовим напрямком роботи Domino Foundation:

«Сьогодні ми передаємо автівку для Головного управління розвідки. Ми, Domino Foundation, розуміємо, що зараз критично важливо допомагати Збройним силам, допомагати нашому фронту. Кожен підприємець повинен це робити. Автівки зараз дуже важливі для фронту. Їх критично не вистачає, тому ми регулярно, за своїми можливостями, передаємо автівки, передаємо дрони та допомагаємо як можемо. Це для вас, для вашої праці. Будемо вам допомагати», — зазначив Шухнін.

Представник ГУР Олександр подякував за допомогу та відзначив важливість саме такого автомобіля:

«Дякую вам. Дякую благодійній організації за переданий автофургон для Головного управління розвідки для виконання спеціальних завдань. Живучість автомобіля на фронті залежить від того, де він знаходиться. А так як Головне управління розвідки завжди виконує найскладніші завдання з оборони нашої держави, такий автомобіль буде нам дуже потрібний, щоб забезпечити максимальну ефективність ураження противника», — підкреслив представник розвідки.

Domino Foundation системно підтримує українських військових, забезпечуючи їх транспортом, технікою та обладнанням. Нещодавно спільно з благодійним фондом «Батальйон Волонтер» Антон Шухнін передав на Донецький фронт потужний позашляховик Dodge RAM, який вирушив на Покровський напрямок, одну з найскладніших ділянок лінії оборони. Авто забезпечує мобільність, здатне перевозити боєкомплект, поранених або здійснювати евакуацію.

Також Domino Foundation самостійно придбала Toyota Hilux вартістю понад 3 мільйони гривень. Пікап передали підрозділам, що працюють на найгарячіших напрямках. Автомобіль був додатково оснащений спеціальним обладнанням для роботи в бойових умовах.

Антон Шухнін, який у 2014 році був змушений залишити Донецьк через окупацію, неодноразово підкреслював важливість активної позиції бізнесу у час війни і важливості підтримки Сил оборони з боку підприємців.