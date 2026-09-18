Доплата 1038 грн до пенсії: хто з українців може отримати

Українці отримають додаткову щомісячну тисячу до пенсії

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В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати щомісячну доплату 1038 грн. Йдеться про людей, які через вік або стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Про це повідомили у ПФУ.

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Доплату можуть призначити:

самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які потребують догляду

самотнім малозабезпеченим пенсіонерам

малозабезпеченим людям з інвалідністю I групи

ветеранам війни

Сума виплати становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 2026 року — це 1038 грн на місяць.

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Як оформити доплату

Перший крок — звернутися до сімейного лікаря і пройти лікарсько-консультативну комісію, яка має видати довідку за формою № 080-4/о про потребу в постійному сторонньому догляді.

Далі потрібно зібрати пакет документів:

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків

заява

декларація про доходи і склад сім’ї, яка підтверджує відсутність працездатних утримувачів

Подати документи до Пенсійного фонду можна трьома способами: особисто у сервісному центрі, через представника за довіреністю або онлайн — через особистий електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, що вийти на пенсію в Україні раніше встановленого віку можуть не лише учасники бойових дій — право на це мають також багатодітні матері, люди з певними захворюваннями.

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Українські пенсіонери після 70 років мають право на щомісячну вікову надбавку до 570 гривень, однак нарахування коштів залежить від розміру пенсії та офіційного працевлаштування.

Тим часом стало відомо, що в Україні відсьогодні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.

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