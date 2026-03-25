Доплата 20% до пенсії: хто має право на надбавку

Дехто з українців має право на доплати до пенсії та інших соціальних виплат. Відповідна постанова Кабміну набрала чинності.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Йдеться про людей, які проживають у гірських населених пунктах України. Зокрема, пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, зокрема внутрішньо-переміщені особи, можуть отримати надбавки за гірський статус.

Перелік населених пунктів, які вважаються гірськими, визначено окремою постановою Кабміну №647.

Хто має право на доплату до пенсії

Спеціальна доплата до пенсії для людей, які проживають, працюють або навчаються в гірських населених пунктах, становить 20%. За законом, це як компенсація за складніші умови життя — клімат, обмежену транспортну доступність, нерозвинену інфраструктуру.

Доплата надається тим громадянам, які офіційно мають статус особи, що проживає на території гірського населеного пункту не менше 6 місяців поспіль. Якщо людина виїжджає з такого населеного пункту, то виплату припиняють.

Водночас тим, хто працює, за оформленням надбавки слід звернутися до бухгалтерії підприємства або організації, студентам — до навчального закладу.

На які виплати нараховується доплата до пенсії:

пенсію;

державну допомогу сім’ям з дітьми: у зв’язку з вагітністю і пологами, народженням дитини, усиновленням, на дітей одиноким матерям тощо;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соцдопомогу на догляд; грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

стипендії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Які підстави для припинення доплати:

якщо отримувач понад 6 місяців не проживає і не працює у гірському населеному пункті;

перебувала за кордоном понад 60 днів підряд (за останні 3 місяці), без документально підтверджених поважних причин (наприклад, лікування, навчання, відрядження, супровід дитини, реабілітація тощо);

отримує пенсію або державну допомогу в іншому населеному пункті, крім населеного пункту, якому надано статус гірського;

сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті.

Як повідомлялося, декому з українських пенсіонерів підвищать пенсії від 1 квітня. Йдеться про тих, хто продовжує працювати. Ця процедура зазвичай відбувається автоматично, але має чимало підводних каменів.

Перерахунок торкнеться не всіх. Зокрема, зміни не поширюються на осіб, у яких після останнього перерахунку ще не минуло два роки, а також пенсіонерів за вислугою років, які ще не досягли загального пенсійного віку.