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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Доплата до пенсії після 65 років: кому гарантують понад 4 тисячі гривень

Для пенсіонерів віком від 65 років в Україні гарантовано підвищений мінімальний розмір пенсійної виплати за умови дотримання певних вимог.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Держава передбачає додаткові фінансові гарантії для пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж та не працюють

Держава передбачає додаткові фінансові гарантії для пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж та не працюють

Після досягнення 65 років пенсія може бути підвищена до гарантованого рівня. Однак право на доплату залежить не лише від віку, а й від страхового стажу.

Про це повідомив ПФУ.

2026 року для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним страховим стажем мінімальна виплата становить 4213 грн. Якщо розрахована пенсія менша, Пенсійний фонд України встановлює доплату до цієї суми.

Право на доплату мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким умовам:

  • досягли 65 років

  • не працюють і не провадять діяльність, за яку сплачується ЄСВ

  • отримують пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

  • мають не менше 35 років стажу чоловіки та 30 років жінки

  • розрахований розмір пенсії не досягає 4213 грн

Пенсії в Україні — останні новини

У листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

Крім того, у листопаді українці з малими пенсіями отримають додаткові виплати від держави. Гроші призначать для трьох вікових категорій, але головна умова — поточний розмір виплати.

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