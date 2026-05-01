Доплата майже 1300 грн до пенсії: хто має право на надбавку

Пенсія / © УНІАН

В Україні для ійськових пенсіонерів, які не працюють та утримують непрацездатних членів родини, передбачена додаткова доплата.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Зазначається, що до пенсій за вислугу років та з інвалідності військовослужбовцям (крім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які утримують непрацездатних членів сім’ї, нараховується надбавка:

для пенсіонерів, які не працюють (до пенсійних виплат за вислугу років);

для осіб з інвалідністю, які не працюють (до виплат з інвалідності).

«До непрацездатних членів сім’ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені законодавством. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність», — наголосили у ПФУ.

2026 року цей показник підвищили від 2 361 грн до 2 595 грн. З огляду на це розмір надбавки становить 1 297 грн.

Хто може отримати надбавку

Доплату нараховують лише тим членам родини, які не отримують:

пенсію з солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію;

соцвиплати особам з інвалідністю;

соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей самотнім матерям.

Зауважимо, що за наявності права одночасно на пенсію ці види допомоги й надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку.

«За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їхньому спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки лише одному з пенсіонерів за їх вибором», — уточнюють у ПФУ.

Як оформити надбавку

Оформити доплати можна у відділеннях Пенсійного фонду. Заяву та набір документів можна подати особисто або ж через вебпортал. Необхідно зібрати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, які засвідчують родинні зв’язки з годувальником (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/рішення суду);

документи про перебування на утриманні військового непрацездатних членів родини;

дані про проживання спільно за однією адресою/інші документи, видані згідно з чинними нормами законодавства за місцем проживання;

документи, які підтверджують факт того, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов’язану з отриманням доходів), не несе службу.

