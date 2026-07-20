Доплата у 10 тисяч гривень для військових: хто отримає гроші, а кому відмовлять

Виплати військовим

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Військовослужбовці, які перебувають у тилу та не виконують бойових завдань, отримуватимуть доплату у 10 тисяч гривень, щоб загальна сума їхнього щомісячного грошового забезпечення становила не менше 30 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство оборони України, роз’яснюючи правила нарахування додаткової винагороди.

Водночас військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання, доплату у 10 тисяч гривень не виплачуватимуть. Вони й надалі отримуватимуть більші додаткові винагороди — 30, 50 або 100 тисяч гривень.

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Під час відпустки військовослужбовцю нараховується лише основне грошове забезпечення. Доплата у 10 тисяч гривень за дні відпустки не передбачена.

Під час лікування через хворобу або травму, не пов’язані із захистом Батьківщини, військовий отримуватиме основне грошове забезпечення та додатково 10 тисяч гривень.

Якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини, військовослужбовцю також нараховуватимуть додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

Зарплати військових в Україні 2026 року — останні новини

Міністерство оборони запровадило базові контракти строком на 24 місяці для тилових фахівців — зокрема кухарів, водіїв і бухгалтерів. Після завершення служби військовослужбовцям гарантуватимуть шестимісячну відстрочку.

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Також передбачено додаткові дні відпочинку за виконання бойових завдань та врахування вислуги років, набутої до 2022 року. Нова система має зробити умови служби справедливішими для різних категорій військовослужбовців.

Крім того, президент підписав зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 1,56 трлн гривень завдяки міжнародній допомозі Європейського Союзу та оновленій програмі Ukraine Facility.

Загальні доходи держави мають становити майже 5,2 трлн гривень. Частину додаткових коштів планують спрямувати на підвищення зарплат військовим, зокрема завдяки зростанню надходжень від податку на доходи фізичних осіб.

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