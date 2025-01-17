Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії 700 гривень 2025 року

Хто з пенсіонерів зможе отримати надбавку до пенсії 2025 року.

Українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати. 2025 року ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами.

Доплати за понаднормовий стаж регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок нарахування пенсій.

Необхідний страховий стаж 2025 року для пенсії за віком

Вимоги щодо кількості років страхового стажу для права на пенсію за віком щороку зростають. Від 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку:

у 60 років — потрібно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — 22 роки стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Якщо пенсіонер має більше страхового стажу, ніж встановлено законом, він може отримати додаткові виплати.

Як визначається понаднормовий стаж

Згідно з формулою розрахунку, кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується з 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, стаж вираховується з 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Розрахунок доплат за понаднормовий стаж

Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понаднормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом. 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні 2361 гривні.

Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 грн (2361 × 1%). Максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 грн.

Що потрібно знати пенсіонерам, які працюють

Для пенсіонерів, які працюють, доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинним на момент призначення пенсії. Після звільнення з роботи перерахунок здійснюється з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Перевірити правильність нарахування можна в органах Пенсійного фонду України.

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