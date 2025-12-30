Доплати для пенсіонерів: хто і скільки може отримати протягом 2026-го

Пенсія. / © ТСН

Протягом наступного року деякі категорії громадян похилого віку можуть розраховувати на щомісячні доплати - окрім основної щомісячної пенсії. Зокрема, про це йдеться у Законі України №1767.

Хто з пенсіонерів отримуватиме більше грошей від 1 січня 2026-го, повідомляє видання Новини.LIVE.

Зазначається, що розмір щомісячної доплати для пенсіонерів за особливі заслуги може становити 23-35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Протягом 2026-го сума надбавки становитиме від 597 до 908 грн.

Якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів такої доплати, йому встановлюють лише одну - та, що найбільша за розміром.

Хто може отримати доплати

За статтею 5 Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", пенсіонери, які мають визначні заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, мають право на спеціальні доплати.

Категорії пенсіонерів, що мають право на надбавки:

космонавти, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами;

учасники бойових дій та ветерани війни, які були нагороджені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України;

спортсмени, які здобули чемпіонські звання або встановили рекорди на європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змаганнях.

громадяни, відзначеним державними нагородами, почесними званнями або тим, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений".

Як оформити надбавку

Надбавка за особливі заслуги не призначається автоматично. Для її отримання необхідно подати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою. Зробити це можна двома способами: або особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду, або онлайн - через електронний кабінет.

Окрім того, слід надати документи, що підтверджують право на виплату. Це можуть бути посвідчення, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери.

У разі смерті пенсіонера, який мав право на надбавку, частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої "перехідної" доплати становить від 70% до 90% суми, яку отримував померлий.

Нагадаємо, у березні 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсій. Загалом на виплати 10,3 млн українських пенсіонерів в держбюджеті на наступний рік передбачено 251,3 млрд грн. Частина буде використана на індексацію. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати.