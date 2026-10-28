Доплати до пенсій у листопаді: хто гарантовано отримає від 3 400 до 4 213 гривень

Частина пенсіонерів зможе отримати підвищені виплати

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У листопаді 2026 року деякі українські пенсіонери автоматично отримають додаткові виплати. Їм також гарантуватимуть певні суми, якщо за розрахунком страхового стажу та доходу вони мають отримувати менше.

Мінімальна пенсія за віком, визначена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, становитиме 2 595 грн. Однак, відповідно до постанови уряду, для певних категорій громадян передбачаються вищі мінімальні пенсії.

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Як повідомляє Пенсійний фонд України, мінімальні пенсійні виплати становлять:

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4213 гривень — для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають щонайменше 30 років страхового стажу для жінок і 35 років для чоловіків. Такий самий мінімальний розмір гарантовано пенсіонерам від 80 років за наявності 20 років стажу у жінок та 25 років у чоловіків.

4050 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі страховим стажем не менше 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.

3725 гривень — для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем, а також для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу.

3406 гривень — для інших непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку та закону, за яким призначена пенсія.

Окремі гарантії передбачаються для пенсіонерів віком від 75 до 80 років. За наявності щонайменше 20 років страхового стажу у жінок і 25 років у чоловіків їхня пенсійна виплата не може бути меншою за 4050 гривень.

Для осіб віком від 70 до 80 років із меншим страховим стажем відповідна доплата визначається пропорційно до його тривалості.

Якщо за розрахунками виплати таких українців будуть менші за гарантовані суми, Пенсійний фонд повинен нарахувати додаткові кошти до відповідного рівня.

Хто отримає доплати до пенсії у листопаді

В Україні не буде проводитися загальна індексація у листопаді, але частина пенсіонерів зможе отримати підвищені виплати через досягнення певного віку. Мовиться про щомісячні компенсаційні доплати, передбачені для громадян, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.

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Розмір вікових надбавок становить:

до 300 гривень — пенсіонерам від 70 до 74 років;

до 456 гривень — пенсіонерам від 75 до 79 років;

до 570 гривень — пенсіонерам від 80 років.

Головною умовою отримання такої доплати буде розмір пенсійної виплати, який не повинен досягати 10 340,35 гривні.

Загальна пенсійна виплата з урахуванням вікової надбавки також не може перевищувати зазначену суму. Тому в окремих випадках доплата буде меншою за встановлений максимальний розмір.

Як Пенсійний фонд нарахує надбавки

Згідно з правилами, вікові доплати пенсіонерам нараховуються автоматично від дня досягнення відповідного віку. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, подавати заяви чи збирати документи.

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Ця компенсація виплачується незалежно від виду пенсії, страхового стажу чи факту працевлаштування. Якщо у листопаді людині виповниться 75 років, максимальний розмір її вікової доплати збільшиться з 300 до 456 гривень. Після досягнення 80 років він становитиме до 570 гривень.

Однак ці виплати не додаються одна до одної. При переході до наступної вікової категорії змінюється розмір уже встановленої компенсації.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У Головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області повідомили, що українці, які досягли пенсійного віку, можуть не поспішати оформлювати пенсію, а продовжити працювати, щоб у майбутньому отримувати більші виплати. За кожен повний місяць страхового стажу, набутий після досягнення 60 років, передбачено збільшення основного розміру пенсії.

Тобто розмір надбавки залежить від тривалості відстрочки. Якщо людина відкладає вихід на пенсію менш ніж на п’ять років, її виплату збільшують на 0,5% за кожен повний місяць відстрочки. Якщо ж вона чекає понад 60 місяців, надбавка становить 0,75% за кожен місяць.

Водночас у Пенсійному фонді України нагадали, хто ризикує залишитися без пенсії. Українці, які досягли пенсійного віку, мають три місяці, щоб звернутися до Пенсійного фонду та отримати виплату від дня, наступного за днем досягнення відповідного віку. Якщо пропустити цей строк, пенсію призначать лише від дати подання заяви, а виплати за попередній період можна втратити.

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