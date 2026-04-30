Доплати до пенсії 2026: хто отримає понад 1000 гривень щомісяця

В Україні діє програма соціальної підтримки громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Які категорії громадян мають право на додаткові гроші та що потрібно зробити, аби їх нарахували.

Скільки доплачують за виховання багатодітним батькам

Згідно із Законом України № 1767-ІІІ, громадяни, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку, мають право на пенсію за особливі заслуги. Сума доплати залежить від кількості дітей.

2026 року, враховуючи прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у розмірі 2 595 грн, розмір надбавок становить:

п’ятеро дітей — 35% (908,25 грн)

шістеро дітей — 36% (934,20 грн)

семеро дітей — 37% (960,15 грн)

восьмеро дітей — 38% (986,10 грн)

дев’ятеро дітей — 39% (1 012,05 грн)

10 і більше — 40% (1 038,00 грн)

Важливо: виплата призначається матері або батьку, якщо саме він займався вихованням, незалежно від виду їхньої основної пенсії.

Автоматичні надбавки за вік: кому і скільки додадуть 2026 року

Ця категорія виплат є наймасовішою. Вам не потрібно нікуди йти чи писати заяви — як тільки вам виповнюється певна кількість років, система автоматично перераховує пенсію.

Актуальні суми вікових доплат 2026 року:

від 70 до 75 років — 300 грн

від 75 до 80 років — 456 грн

від 80 років і старше — 570 грн

Критична умова: ці гроші отримають лише ті пенсіонери, чия загальна сума виплат (разом з усіма іншими надбавками) не перевищує 10 340 грн. Якщо ваша основна пенсія більша за цей поріг, вікова надбавка, на жаль, не нараховується.

Які надбавки для мешканців гірських районів

Для компенсації складних умов життя (обмежена інфраструктура, транспортна доступність) мешканцям гірських територій передбачено підвищення пенсії на 20%. Щоб отримати право на таку доплату пенсіонер має:

отримати офіційний статус жителя гірського населеного пункту

проживати там щонайменше пів року або офіційно працювати

не проживати тривалий час за кордоном

У разі переїзду до гірської місцевості необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів для оформлення виплати.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.

