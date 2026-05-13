Доплати до пенсії 2026: хто з українців має право на надбавку до 908 грн

Українські пенсіонери з визначними досягненнями можуть розраховувати на суттєві грошові бонуси 2026 року. Розмір надбавок залежить від прожиткового мінімуму та конкретних заслуг перед державою.

Про це інформує «Новини.LIVE».

Цього року окремі категорії українців можуть отримати додаткові доплати до пенсії. Розмір таких надбавок становитиме від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таку фінансову підтримку передбачено для громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток та захист України.

Доплати до пенсії 2026 року — хто має право

Йдеться про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Такі виплати надаються громадянам за визначні трудові досягнення або героїчні вчинки. Порядок призначення та перелік осіб, які можуть претендувати на надбавки, визначає закон №1767 «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Спеціальні доплати можуть отримати:

учасники бойових дій та ветерани війни, нагороджені орденами за мужність і героїзм під час захисту України;

Герої України, особи, відзначені орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадяни, які після проголошення незалежності отримали чотири й більше державних орденів або почесне звання «народний»;

громадяни, нагороджені державними відзнаками, почесними званнями чи державними преміями, зокрема зі званням «Заслужений»;

спортсмени — чемпіони та рекордсмени європейських, світових, Олімпійських і Паралімпійських змагань;

космонавти, які працювали у відкритому космосі або керували експериментальними літальними апаратами;

матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох і більше дітей, включно з усиновленими;

особи, яких відповідно до закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» визнано борцями за незалежність держави.

Які суми доплат до пенсій передбачені

Законодавство встановлює, що щомісячна надбавка до пенсії за особливі заслуги може становити від 23% до 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

2026 року прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, тому розмір доплат також збільшився — орієнтовно від 597 до 908 грн на місяць.

Водночас громадянин може отримувати лише один вид такої надбавки, навіть якщо має право одразу на кілька доплат.

Як оформити надбавку до пенсії

Для призначення доплати потрібно подати заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або скористатися електронним порталом ПФУ. Автоматично такі надбавки не нараховуються.

Разом із заявою необхідно надати:

посвідчення;

нагороди;

дипломи;

довідки;

інші офіційні документи, що підтверджують право на виплати.

У разі смерті пенсіонера надбавку можуть переоформити на близьких родичів. Однак у такому разі її розмір становитиме від 70% до 90% від суми, яку отримував пенсіонер.

Доплати до пенсії в Україні

До слова, багато пенсіонерів не знають про спеціальну доплату на догляд у розмірі 1038 грн на місяць. Вона призначається не автоматично, а лише самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які отримують пенсію за віком і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Для оформлення слід пройти медкомісію та подати заяву з документами до Пенсійного фонду.

Крім того, діють автоматичні вікові надбавки: 300 грн від 70 років, 456 грн від 75 років та 570 грн від 80 років, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн. Ці виплати не підсумовуються, а лише зростають до вказаного максимуму за досягнення наступної вікової межі.

