Доплати до пенсії: хто і скільки може отримати 2026-го

Пенсійне посвідчення.

В Україні пенсіонери мають право не лише на пенсію, а й на щомісячні доплати. Розмір цих виплат залежить від віку, доходу та соціального статусу.

Хто отримуватиме додаткові гроші 2026-го, повідомляє видання Новини.LIVE.

«Вікова» надбавка до пенсії

Українці, яким наступного року виповниться 70 років, автоматично отримають вікові доплати до пенсії. Їх нарахують автоматично. Розмір доплати залежить від віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80 років і більше — 570 грн на місяць.

Втім, у Пенсійному фонді наголошують, що є одна умова — загальний розмір пенсійних виплат не має перевищувати 10 340,35 грн на місяць.

«Є ще один не менш важливий момент в обчисленні надбавки: особі, яка досягнула наступного вікового рівня, наприклад, 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 грн. Адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років. Тобто відбувається донарахування до наступного розміру», — повідомили у ПФУ.

Допомога на догляд для пенсіонерів 80+

Окрему виплату можуть отримати пенсіонери старші 80 років. Розмір допомоги — 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Від 1 січня 2026-го ця сума становитиме 1038 грн.

Розраховувати на допомогу можуть пенсіонери, які:

проживають самі;

отримують пенсію за віком;

потребують постійного догляду;

мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;

не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати.

Доплати для учасників бойових дій

Підвищені пенсійні виплати передбачені для учасників бойових дій та інших постраждалих від війни. У Пенсійному фонді нагадують, що розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — від січня 2026-го сума зросте до 648 грн. Отримувати цю доплату можуть:

учасники бойових дій;

члени сімей загиблих військових;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та документи, що підтверджують статус.

Як повідомлялося, в Україні від 1 січня змінюють правила виходу на пенсію. Відбудеться новий етап реформи — набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Так, для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу.