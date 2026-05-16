Доплати та надбавки 2026: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

В Україні система пенсійних надбавок поступово перетворюється на окремий механізм соціальної підтримки. Якщо раніше ключову роль відігравав сам розмір базової пенсії, то зараз для багатьох літніх людей саме доплати фактично визначають реальний щомісячний дохід.

Про те, які саме категорії надбавок існують у 2026 році та чому вони мають критичне економічне значення для суспільства, розповідає фінансовий портал 24 Каналу з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Чому надбавки стали критично важливими

Формально українська пенсійна система побудована на страховому принципі: чим більший стаж та офіційна зарплата, тим вищі виплати. Проте на практиці середній розмір пенсії в Україні перевищує 7 200 гривень, тоді як значна частина літніх людей отримує лише близько 3 500 гривень. Базові виплати часто не встигають за інфляцією, тому надбавки стали способом частково компенсувати різницю між формально нарахованою сумою та реальними потребами людини.

Одним із найбільш показових прикладів є вікові надбавки після 70, 75 та 80 років. З віком фінансове навантаження на людину суттєво зростає через витрати на лікування, ліки та сторонній догляд, тому держава автоматично збільшує виплати для старших вікових категорій. Натомість надбавки за понаднормовий стаж стимулюють офіційну зайнятість, демонструючи майбутнім пенсіонерам прямий зв’язок між «білою» зарплатою та доходом на заслуженому відпочинку.

Окремі підвищення передбачені для ветеранів війни, людей з інвалідністю або осіб з особливими заслугами перед Україною. Через такі механізми влада підтримує категорії населення, які мають підвищене фінансове навантаження або зробили вагомий внесок у суспільство. Наприклад, надбавки багатодітним матерям частково компенсують роки догляду за дітьми, які часто впливали на тривалість кар’єри та рівень заробітку.

Окрім загальних надбавок, держава передбачила окремі пенсійні гарантії для матерів, які народили або виховали п’ятьох та більше дітей. Уже з червня ця категорія жінок може щомісяця отримувати додаткові виплати до пенсії у розмірі понад тисячу гривень. Сума такої доплати за особливі заслуги перед Україною розраховується індивідуально і становить від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для оформлення цього підвищення жінкам необхідно звернутися до компетентних органів із документами, що підтверджують народження та виховання дітей до шестирічного віку, а також страховий стаж. Фахівці наголошують, що подібні надбавки не нараховуються автоматично, тому затягування з поданням документів може призвести до втрати належних коштів. На тлі інфляції та зростання повсякденних витрат така фінансова підтримка стає вагомим додатком до сімейного бюджету.

Водночас загальний процес взаємодії з Пенсійним фондом в Україні став значно простішим завдяки розвитку цифрових послуг. Тепер майбутні пенсіонери мають можливість оформити пенсію онлайн безпосередньо зі свого смартфона, повністю виключивши необхідність особистих візитів до сервісних центрів та довгих черг. Для успішного подання заяви достатньо мати доступ до застосунку «Дія» та активувати електронний підпис.

Сама процедура передбачає авторизацію на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою смартфона, заповнення відповідної анкети та завантаження чітких сканованих копій оригіналів документів. Після формування заяви користувач підписує її в один клік і відправляє на розгляд, а за розвитком справи та зміною статусу звернення можна зручностежити в особисому кабінеті у розділі мої звернення.

