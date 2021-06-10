Допомога для ФОПів: в Україні завершили виплати карантинних 8 тисяч гривень

Допомогу від держави отримали 339 939 осіб.

В Україні завершили виплати карантинних 8 тисяч гривень, відзвітували у Мінсоцполітики.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за даними відомства, фінансову допомогу від держави отримали майже 340 тисяч підприємців і працівників, чия діяльність постраждала через введення жорстких карантинних обмежень у "червоних зонах" (лютий - травень 2021 року). Це всі, хто зареєструвалися у застосунку "Дія".

Зазначається, що загальна сума виплат склала майже 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, право на грошову компенсацію мають ті підприємці та працівники, діяльність яких постраждала через введення в регіоні суворих карантинних обмежень "червоної зони".

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