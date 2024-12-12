Допомога ВПО: хто з українців отримає виплати 2025 року

Для підтримки ВПО, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців — тобто до лютого 2025 року.

Відповідно до закону про державний бюджет України на 2025 рік, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві ситуація, передбачено 81,8 млрд грн. Зокрема, передбачено збереження допомоги для ВПО, як кризової виплати.

Так, автоматично без додатково звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн

особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки

Розмір допомоги становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн

для інших осіб — 2000 грн

Раніше ми писали про те, що українці можуть втратити субсидію через родича. Більше про це читайте у новині.

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