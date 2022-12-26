Допомогати беззахисним: як волонтери та бізнес рятують пенсіонерів і людей із інвалідністю

В умовах війни самотні пенсіонери та люди з інвалідністю без сторонньої допомоги поставлені на межу виживання.

Вже десять місяців всі українці страждають від повномасштабної війни росії проти України. Особливо на прифронтових та звільнених територіях, оскільки армія-агресор, відступаючи, лишила по собі значні руйнування та продовжує нещадно атакувати деокуповані міста та села. Як наслідок, люди місяцями живуть без світла, води, опалення, газу, транспортного сполучення та доступу до магазинів, аптек та лікарень.

Ще гірше в цих ситуаціях людям, яке не могли повноцінно подбати про себе і за мирних часів. В умовах війни самотні пенсіонери та люди з інвалідністю без сторонньої допомоги поставлені на межу виживання.

«Розв’язана росією війна суттєво вплинула на стан продовольчої безпеки в Україні, зокрема на доступність продуктів харчування – в геометричній прогресії щодня зростає кількість людей, які потребують допомоги. Тож як соціально-відповідальна компанія, яка прагне вирішувати проблеми продовольчої безпеки як на глобальному, так і на місцевому рівнях, ми намагаємося допомогти нужденним українцям, спрямовуючи зусилля туди, де можемо бути корисними», – коментує Анна Бабіч, менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка соціальних проєктів компанії.

Corteva є прикладом міжнародного соціально-відповідального бізнесу, який одним із перших вийшов із російського ринку та водночас продовжив працювати та підтримувати Україну, не залишаючи її мешканців сам на сам з війною.

З війною ще більше підтримки стали потребувати люди літнього віку

Однією з найбільш вразливих категорій, яка потребує підтримки, залишаються самотні пенсіонери. «Я відверто скажу, що бабусі та дідусі, в яких немає підтримки родин, і до війни жили не дуже добре. З війною стало ще гірше. Тому ми зосередилися на допомозі людям 65+, які не просто самотні, а нужденні, які проживають у глухих селах, мають мінімальні пенсії. Як правило, вони маломобільні, багато хто втратив рідних протягом останніх місяців, знаходиться у розпачі і не здатен шукати допомогу самостійно. Також наш фонд багато працює з геріатричними пансіонатами, де проживають літні люди», – говорить операційна директорка БФ Let’s Help Марія Свириденко-Новак.

Благодійний фонд Let's Help від 2015 року системно допомагає літнім людям та змінює культуру старіння в Україні. В рамках програми «Гідна старість» під опікою фонду перебувають десятки тисяч самотніх літніх людей та майже 130 геріатричних пансіонатів в десяти областях України. Від початку широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України Let's Help активізував адресну допомогу самотнім стареньким, забезпечуючи їх продуктовими наборами, необхідними засобами гігієни, лікарськими засобами та медичним обладнанням. Фонд намагається охопити деокуповані території, бо там немає магазинів, аптек, нормального транспортного сполучення.

Найбільшою проблемою, як на початку війни, так і зараз, залишається, за словами Марії, доступ до ліків, особливо специфічних та індивідуальних, наприклад гормональних, а також засобів гігієни, особливо підгузків для дорослих людей.

«Я не думаю, що потреби після деокупації помінялися, але їх стало більше і вони гостріші. Найбільша біда з благодійністю, оскільки на потреби літніх людей часто не звертають увагу, а їм потрібна ця допомога зараз, не потім. У Херсоні, наприклад, самий кричущий запит – теплий одяг, а також ліки, продукти довготривалого зберігання. Консерви зайвими не будуть, оскільки у багатьох деокупованих населених пунктах Херсонщини світла взагалі немає і треба мати готову до споживання їжу», – розповідає операційна директорка Let’s Help та додає, що з продуктами їхньому Фонду вже не один рік допомагає сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience.

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«Із Corteva у нас уже котрий рік поспіль тривають спільні проєкти, які стосуються адресної доставки продуктових наборів самотнім бабусям і дідусям. Ці набори дуже великі, по 25-30 кг вагою кожен. Запас продуктів довготривалого зберігання – рибних та м’ясних консервів, круп та іншого – більше ніж на місяць», – ділиться досвідом співпраці з компанією Марія Свириденко-Новак.

Так, за підтримки Corteva Фонд Let’s Help передав набори з продуктами понад 2 тисячам мешканців звільнених територій Київської, Житомирської, Сумської, Харківської та Херсонської областей в районах поблизу бойових дій та на щойно звільнених територіях.

Найуразливіші – люди з інвалідністю

Повномасштабна війна зробила щі більш вразливими людей з інвалідністю, оскільки їм потрібен постійний догляд та допомога. Тому ГО «Крізь війну», розуміючи цю потребу, від початку березня почала підтримувати у Харкові саме цю категорію населення.

Як згадує керівниця ГО Ольга Клейман, людям із інвалідністю завжди було важче, але з початком війни вони фактично залишилися самі зі своїми проблемами, оскільки більшість соціальних працівників, які опікувалися самотніми пенсіонерами та людьми з інвалідністю, виїхали з постійно обстрілюваного Харкова, рятуючи свої родини. Тому виникла потреба допомогти їм і організувала для них притулок.

«Десь 40 людей у нас було. І коли почали звільняти території, до нас почали привозити літніх людей із деокупованих територій. Ми займаємося їхньою реабілітацією, щодня возимо їх до Інституту протезування, з яким уклали договір. Там вони тренуються, відновлюються, наприклад, після інсульту. У нас спочатку майже всі були лежачі, а зараз залишилося лише 3-4 людини, які зовсім не встають. А всі інші потроху розходилися. Також ми передаємо гуманітарну допомогу, їздимо на звільнені території», – ділиться Ольга Клейман.

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Найгострішою потребою для їхнього притулку, за словами керівниці ГО, є пелюшки та підгузки для дорослих людей, оскільки їх потрібно дуже багато, за нормами на день потрібно міняти чотири рази, а витрати на них дуже великі.

Тому і шукали допомогу від бізнесу, яку знайшли у Corteva. За словами Ольги Клейман, компанія надала їм важливу фінансову підтримку, яка дозволила забезпечити місячні потреби у продуктах, ліках та засобах гігієни понад 120 родин, де є люди, які не в змозі подбати про себе самостійно.

Допомогти іншим, допомагаючи собі

Інколи допомоги потребують і ті, хто прагне допомагати. Це історія про Good Bread from Good People – інклюзивну пекарню, головною метою якої була соціалізація людей із ментальною інвалідністю, яким зазвичай майже неможливо знайти роботу. Загалом більше 70 таких людей отримали шанс на самореалізацію завдяки пекарні.

До початку повномасштабної війни тут робили різноманітні борошняні вироби, але від березня почали випікати хліб для постраждалих. «Від березня ми зупинили виробництво повного асортименту й стали випікати виключно хліб, який ми безкоштовно передаємо постраждалим під час війни людям», – зазначає директорка пекарні Наталя Шадріна. Зараз, за її словами, пріоритетний напрям – забезпечити необхідним деокуповані території Київської, Чернігівської, Харківської та Донецької областей.

«Щотижня ми їздимо, спілкуємося з людьми, записуємо їхні потреби. Тому в ці райони доставляємо не тільки хліб, але й інший гуманітарний вантаж. Усе це вдається робити завдяки донатам людей та підтримці компаній», – ділиться вона. Серед таких компаній Corteva. Вона підтримувала Good Bread і до війни та й після її початку не залишала пекарню без допомоги. «Після початку повномасштабного вторгнення наше бачення того, як слід допомагати, також збіглося. За фінансування Corteva-пекарня Good Bread виготовила більше 37 тисячі хлібин для українців, які потребують допомоги", – зазначила Наталія Шадріна.

І потреба у цій допомозі і підтримці, на жаль, тільки зростає, оскільки війна триває вже майже 10 місяців, а росія продовжує руйнувати життя мирним українцям. Проте, на щастя, триває і звільнення від окупантів українських теритрій, а головне – людей. І ці люди щодня отримають підтримку від звичайних співгромадян, іноземців, волонтерів, цілих організацій та міжнародного бізнесу. Ця синергія щодня наближає Перемогу.