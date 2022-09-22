Допомогу від ООН отримають ще 130 тисяч українців, зокрема пенсіонери

Українцям, які постраждали від російської агресії, міжнародні організації продовжують надавати грошову допомогу. Виплати від ООН для постраждалих від війни українців зможуть отримати ще 130 тисяч осіб.

Йдеться про допомогу у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом 3 місяців. Для отримання грошової допомоги особам, які відповідають зазначеним критеріям, необхідно зареєструватися на платформі «ЄДопомога» та залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій.

У Мінсоцполітики повідомили що серед тих, хто отримає допомогу, люди вразливих категорій — пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки, та які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі «ЄДопомога». Це вже третій список, наданий Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. По списку переданих заяв 12 травня та 26 червня вже було виплачено грошову допомогу 143 338 особам.

На сьогодні 2 545 645 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій на виплату грошової допомоги, з яких 901 052 особи вже отримали грошову допомогу.

У Мінісоцполітики звертають увагу, що після передавання списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

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