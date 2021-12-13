Допомогу з безробіття виплатять навіть тим, хто не працював жодного дня: яка умова

Допомога становить тисячу гривень.
Допомогу з безробіття виплатять навіть тим, хто офіційно не працював ані дня.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Якщо людині до 35 років, але вона не має страхового стажу їй буде призначена мінімальна виплата. Ця сума на період карантину та 30 днів після його закінчення - 1 тисяча гривень. Термін такої допомоги становить 180 календарних днів.
Якщо ж людина старша за 35 років, то згідно з чинним законодавством вона не одержить грошей. При цьому щоб фінансову допомогу отримати, українці мають подати заявку в центр зайнятості.
Як повідомлялося, ще на початку 2021 року роботодавці демонстрували помірно-оптимістичні настрої щодо підвищення зарплат. В середині року 31% роботодавців зазначали, що зарплату підвищили всім співробітникам, ще 21% опитаних стверджували, що зарплату підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI, ще 21% компаній підвищили зарплату з урахуванням індексації.
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