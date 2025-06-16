Допомога для людей з інвалідністю: які виплати передбачені 2025 року

Українське законодавство гарантує підтримку для людей з інвалідністю різних груп / © pixabay.com

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2025 року змінився підхід до підтримки людей з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Тепер експерти оцінюватимуть не тільки сам факт інвалідності, а й конкретні потреби людини в повсякденному житті.

Одним із ключових інструментів підтримки є індивідуальна програма реабілітації (ІПР). Це персоналізований документ, що містить рекомендації з медичної, соціальної, освітньої та професійної реабілітації. Формується він за результатами оцінювання експертною командою.

До медичної частини ІПР входять:

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▪ рекомендації щодо допоміжних засобів реабілітації (протези, ортези)

▪ рекомендації щодо медичних виробів (наприклад, слухові апарати)

▪ рекомендації щодо послуг у соціальній, освітній та інших сферах

Соціальна, освітня та трудова частини ІПР формуються відповідними службами на основі оцінювання потреб особи. Таким чином, реформа орієнтована не лише на встановлення інвалідності, а й на забезпечення комплексної підтримки для відновлення функціонування людини та її інтеграції у суспільство.

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Який розмір пенсій для людей з інвалідністю

Українці також мають право на пенсію по інвалідності відповідно до групи та страхового стажу — від 1 до 15 років, залежно від віку встановлення інвалідності.

Розраховують пенсію по інвалідності у відсотках від пенсії за віком:

для осіб із інвалідністю 1 групи — 100% від пенсії за віком

для осіб із інвалідністю 2 групи — 90% від пенсії за віком

для осіб із інвалідністю 3 групи — 50% від пенсії за віком

Які доплати на догляд для людей з інвалідністю

Для людей з інвалідністю, яким необхідний постійний догляд, передбачені додаткові доплати. Доплату на догляд призначають для:

людей з інвалідністю від дитинства 1 групи

самотніх осіб з інвалідністю від дитинства 2 та 3 груп, яким необхідний постійний догляд за висновком лікарів

дітей з інвалідністю

Розмір доплати на догляд визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб залежно від групи інвалідності або віку дитини. Надбавку на догляд за дитиною з інвалідності може отримати один із батьків, усиновитель чи опікун, якщо не працює, не навчається на денній формі, не служить в армії і фактично доглядає за дитиною.

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Раніше ми писали, від чого залежить розмір пенсії в Україні. Більше про це читайте у новині.