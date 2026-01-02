Допомога малозабезпеченим 2026 року: новий розрахунок і які суми виплат

Соцдопомогу малозабезпеченим трансформують у так звану базову соціальну допомогу / © УНІАН

В Україні від 1 січня 2026 року набудуть чинності значні зміни у нарахуванні допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Зокрема, від 1 січня соціальна допомога для цієї категорії населення буде трансформована у базову соціальну допомогу.

Принцип розрахунку через це зміниться: допомогу розраховуватимуть як різницю між базовою величиною сім’ї та її середньомісячним доходом.

Базову величину визначив Кабмін і наразі вона становить 4,5 тисяч грн.

Зміни торкнуться громадян, які зараз є отримувачами таких видів допомог:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

державна допомога на дітей одиноким матерям

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

