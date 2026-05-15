Допомога на поховання 2026 року: що змінилося, хто може отримати 16 тисяч гривень

https://kadroland.com/news/9587-dopomoga-na-poxovannya-po-novomu-pfu-poyasniv-pravila-dlya-robotodavciv

Реклама

В Україні процедура та розмір фінансової допомоги на поховання залежать від того, чи була померла особа застрахованою (працюючою) або ж пенсіонером. У 2026 році відбулися суттєві зміни в сумах виплат, які важливо врахувати при оформленні документів.

Допомога на поховання для працюючих громадян та ФОП

З 13 березня 2026 року Пенсійний фонд України значно збільшив розмір допомоги для застрахованих осіб. Тепер сума складає 8 500 грн, що у два рази більше за попередній ліміт у 4 100 грн.

Отримати ці кошти можна у трьох випадках:

Реклама

У разі смерті офіційно працевлаштованої особи .

У разі втрати фізичної особи-підприємця , який вчасно сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У разі смерті члена сім’ї працівника, якщо померлий перебував на повному утриманні та не мав власної зарплати чи пенсії.

Якщо померлий був найманим працівником, оформленням виплати займається роботодавець. Родичі мають надати документи компанії, а підприємство зобов’язане звернутися до ПФУ протягом 5 робочих днів після отримання заяви від близьких. Якщо ж мова йде про ФОП або нещасний випадок на виробництві, звертатися потрібно безпосередньо до органів Пенсійного фонду.

Виплати на поховання у разі смерті пенсіонера

Розмір підтримки для пенсіонерів розраховується індивідуально, базуючись на законі, за яким призначалася пенсія:

Цивільні пенсіонери — допомога становить дві місячні пенсії померлого.

Військові пенсіонери - виплачується сума у розмірі трьох місячних пенсій.

Важливо зауважити, що для військових пенсіонерів встановлено мінімальну межу. Станом на травень 2026 року ця виплата не може бути меншою за 16 640 грн (що дорівнює п’яти прожитковим мінімумам для працездатних осіб).

Юридичні нюанси та захист коштів на поховання

Держава передбачила певні запобіжники для захисту отримувачів допомоги.

Реклама

Рахунки, на які нараховується допомога на поховання, не можуть бути заблоковані або арештовані. Це спецрахунки для соціальних виплат, проте для активації цього захисту необхідно подати відповідну заяву до банку.

Юристи наполегливо рекомендують уникати приватних домовленостей про грошову компенсацію замість офіційної спадщини. Без офіційного оформлення через суд неможливо буде довести факт передачі коштів чи обману.

Всі виплати здійснюються виключно тій особі, яка фактично організувала процес поховання та надала відповідні підтверджувальні документи.

Новини партнерів