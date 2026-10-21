Допомога на поховання пенсіонера 2026 року: скільки виплатять і як оформити

Гроші / фото ілюстративне

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Після смерті пенсіонера його родичі або громадяни, які взяли на себе організацію поховання, мають право на грошову допомогу від держави. Сума виплати безпосередньо залежить від виду пенсії, яку отримував померлий.

У разі смерті цивільного пенсіонера, якому виплати призначалися на загальних підставах, держава надає допомогу в розмірі двох його місячних пенсій, повідомляє видання «На пенсії».

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Для військових пенсіонерів передбачено більшу підтримку — три місячні пенсії померлого, але не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році ця мінімальна сума становить 16 640 гривень.

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Проте існує виняток: якщо поховання військового пенсіонера було повністю здійснено коштом держави, грошова допомога родичам не виплачується.

Для оформлення та отримання виплати людям, які організували поховання, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

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У листопаді 2026 року окремі категорії громадян отримають максимальну пенсію, розраховану за спеціальними формулами. Виплата не перевищуватиме 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб і становитиме 25 950 грн.

Варто зауважити, що частина українських пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або живуть на окупованих територіях, має щороку до 31 грудня підтверджувати особу, інакше виплати можуть призупинити від 1 січня 2027 року. Виняток стосується тих, хто переїхав на підконтрольну Україні територію й повідомив про це ПФУ, а для пенсіонерів в окупації виплати можуть призупинити після пів року без руху коштів на рахунку та без ідентифікації.

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