Допомога по безробіттю: скільки українців отримують виплати червня 2025

Гроші

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Станом на кінець травня 2025 року кількість українців, які отримують допомогу по безробіттю, становить 40,7 тисячі осіб.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Максимальний розмір допомоги наразі складає від 3,6 до 8 тисяч гривень. Водночас мінімальну суму — отримували майже 1,2 тисячі безробітних, а максимальну — майже 11 тисяч осіб.

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Найчастіше виплати допомоги отримували громадяни, які втратили роботу у:

Дніпропетровській області — майже 4 тисячі осіб;

Харківській області — 2,6 тисячі;

Полтавській області — 2,5 тисячі.

Найменше зареєстрованих безробітних, яким були передбачені виплати, у:

Херсонській області — 380 осіб;

Закарпатській області — трохи більше 800 осіб.

За даними Державної служби зайнятості, кількість отримувачів допомоги поступово скорочується. Зокрема:

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на кінець січня та лютого 2025 року — 45 тисяч осіб;

на кінець березня — 42 тисячі;

на кінець квітня — більше 41 тисячі;

на кінець травня — 40,7 тисячі.

Таким чином, за останні пів року кількість отримувачів допомоги по безробіттю в Україні скоротилася.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила перерахунку пенсій для окремих категорій громадян. У разі ухвалення нового законопроєкту, військові пенсіонери та державні службовці втратять частину надбавок, на які вони мали право раніше.