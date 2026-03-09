Допомога "єЯсла": кому з батьків не виплатять 8 тисяч гривень

В Україні стартували виплати за новою програмою «єЯсла» / © Associated Press

Допомогу «єЯсла» 2026 року (8000–12 000 грн/міс) отримають лише працюючі батьки дітей 1–3 років, які вийшли на повний робочий день. Виплати не нададуть тим, хто працює неповний день, дистанційно (якщо не повний день), ФОПам, а також прийомним батькам та патронатним вихователям.

Розмір підтримки 2026 року становить:

8 тисяч гривень щомісяця

для родин, які виховують дитину з інвалідністю, 12 тисяч гривень

Чинний порядок не враховує самозайнятих осіб. І це попри те, що ФОПи, які фактично здійснюють професійну діяльність:

отримують дохід

сплачують податки та єдиний соціальний внесок зокрема.Але вони не перебувають у трудових відносинах. Тому такі особи позбавлені доступу до державної підтримки в межах програми «єЯсла».

Нагадаємо, українці, які вийшли на роботу, після досягнення дитиною одного року, можуть отримати виплату. Вона передбачена програмою підтримки «єЯсла».

Отримати кошти може законний представник дитини віком від року до трьох, який доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу, крім прийомних батьків і вихователів чи представників закладів, що виконують функції опікунів.

Простіше кажучи, «єЯсла» — це спроба допомогти родинам оплатити садочок, няню або додаткові послуги з догляду за дитиною у віці від одного до трьох років.

Отримані кошти можна використати виключно на оплату послуг догляду за дитиною. Зокрема, це можуть бути:

приватні заклади дошкільної освіти

офіційно зареєстровані няні, ФОПи або юридичні особи, що надають послуги з догляду за дітьми

платні послуги у комунальних або державних садочках (оплата харчування, занять у гуртках і секціях, перебування у чергових групах понад безоплатний час, а також корекційні чи розвиткові заняття, які не входять до базової освітньої програми)

Для отримання виплати заявник має звернутися до Пенсійного фонду України та подати: