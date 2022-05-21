"Допоможе зберегти макроекономічну стабільність": Україна отримає від Португалії 250 млн євро фінансової допомоги

Прем'єр-міністри України та Португалії підписали меморандум, який передбачає надання Україні фінансової допомоги у розмірі 250 млн євро.

Відповідний меморадний прем'єр України Денис Шмигаль підписав у суботу, 21 травня, з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою під час його візиту в Київ.

Про це повідомив очільник українського уряду та опублікував фото із зустрічі.

"Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги. Дякую Португалії за цю підтримку!", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, 21 травня в рамках візиту до України прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта відвідав Ірпінь у Київській області. Після цього він зустрівся з українським прем'єром та президентом України.

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