Коштовності та 40 млн грн: ДБР планує передати ЗСУ вилучені у Медведчука та Козака кошти

Коштовності та 40 млн грн: ДБР планує передати ЗСУ вилучені у Медведчука та Козака кошти

ДБР провело чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Також суд за ініціативи слідчих наклав арешт на корпоративні права та рахунки компаніям, які належать Медведчуку, Козаку та їхнім родичам.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Відомо, що на зарештованих рахунках було понад 40 млн грн. Також 4 травня працівники ДБР у Львові провели нові обшуки на шістьох об'єктах, які пов'язані з родинами народних депутатів-зрадників, зокрема у Київській та Львівській областях.

"Обшуки проводились в межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою, порушення прав охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Родичі Медведчука та Козака є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску в кар'єрах у Львівській області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності", - сказала речниця ДБР Тетяна Сапьян.

ДБР планує арештувати це майно та спрямувати кошти на користь ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт 7172-1, яким заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За таке рішення проголосували 330 народних депутатів.

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