Коштовності та 40 млн грн: ДБР планує передати ЗСУ вилучені у Медведчука та Козака кошти

ДБР провело чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Також суд за ініціативи слідчих наклав арешт на корпоративні права та рахунки компаніям, які належать Медведчуку, Козаку та їхнім родичам.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Відомо, що на зарештованих рахунках було понад 40 млн грн. Також 4 травня працівники ДБР у Львові провели нові обшуки на шістьох об'єктах, які пов'язані з родинами народних депутатів-зрадників, зокрема у Київській та Львівській областях.
"Обшуки проводились в межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою, порушення прав охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Родичі Медведчука та Козака є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску в кар'єрах у Львівській області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності", - сказала речниця ДБР Тетяна Сапьян.
ДБР планує арештувати це майно та спрямувати кошти на користь ЗСУ.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт 7172-1, яким заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За таке рішення проголосували 330 народних депутатів.
Читайте також:
- Знищений Байрактаром російський катер "Раптор": що це за корабель, характеристика та призначення
- "До останнього залишалась з воїнами": під час боїв за "Азовсталь" загинула психологиня з Львівщини
- Запеклі бої на Луганщині та контрнаступ на Харківщині: Залужний поспілкувався із генералом зі США