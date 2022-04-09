Дорослі отримають 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину: уряд подовжив термін подання заяви про допомогу переселенцям

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 квітня.
Уряд подовжив кінцевий термін подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям - до 30 квітня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою", — наголосив Денис Шмигаль.
За його словами, за цією програмою дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.
Також раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як наголосив Шмигаль, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.
Читайте також:
- Стало відомо, коли ЄС обговорить зменшення залежності від нафти та газу з РФ
- Російські банки намагаються обходити санкції: Єрмак розповів, як з цим боротиметься Україна
- Компенсація за зруйноване житло 2022 року: інструкція для отримання допомоги
- Мінфін РФ вперше провів розрахунки за боргами в рублях