Дорослі отримають 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину: уряд подовжив термін подання заяви про допомогу переселенцям

Дорослі отримають 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину: уряд подовжив термін подання заяви про допомогу переселенцям

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 квітня.

Уряд подовжив кінцевий термін подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям - до 30 квітня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою", — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, за цією програмою дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Також раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як наголосив Шмигаль, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

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