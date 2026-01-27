Дорожчає базовий овоч: українці знову відчують це в гаманцях

Картопля / © unsplash.com

Реклама

В Україні почали зростати оптові ціни на картоплю після кількох тижнів спаду.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

До середини січня ціни в цьому сегменті залишалися стабільними, а наприкінці 2025 року продавці навіть знижували вартість продукції, особливо партій, які не підлягали тривалому зберіганню. Втім, уже з середини поточного місяця ситуація змінилася.

Реклама

На тлі стабільного попиту та скорочення пропозиції оптові ціни піднялися до 7–13 грн за кілограм, що в середньому на 16% дорожче, ніж на початку січня. Оптові компанії також відзначають дефіцит якісної картоплі на внутрішньому ринку.

Експерти пояснюють подорожчання зменшенням обсягів пропозиції. Господарства, які не мали сховищ для довготривалого зберігання, завершили продажі ще на початку року. Водночас фермери з якісною продукцією утримують запаси, очікуючи вищих цін у найближчі місяці.

Додатковим фактором стала погіршена якість врожаю через несприятливі погодні умови під час збирання 2025 року. Дощі в окремих регіонах негативно вплинули на лежкість картоплі та її товарний вигляд.

Попри зростання, нинішні ціни на картоплю все ще на 60–65% нижчі, ніж у цей самий період минулого року. Виробники прогнозують подальше здорожчання — або найближчими тижнями, або на початку весни.

Реклама

Також нагадаємо, що на ринку України зафіксували зростання цін на моркву. Фермери продають продукцію по 6-12 грн/кг. Експерти ринку пояснили, що стало причиною здорожчання.