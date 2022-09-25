Дорожче, ніж в Європі: українців попередили про рекордне здорожчання яєць і молочки

Вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і на підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

Про це повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз порівняно з першими 4 місяцями повномасштабного вторгнення Росії ціни зростають удвічі-тричі менше. Він пояснив, що у серпні та на початку вересня ціни на яйця знизилися, але далі вони зростатимуть. До кінця року та наприкінці зими очікується ціна 50 гривень за "десяток" яєць.

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До кінця року, як каже експерт, здорожчають і продукти борщового набору. Наприклад, картопля може коштувати 30 грн/кг.

"Я кажу про те, що ми можемо купити в магазинах — можна спрогнозувати будь-що окрім вартості яєць... Ціна якраз зростає напередодні нового року. Вона потім починає спадати. Така ситуація буде спостерігатися і зараз: у грудні ми матимемо максимальну ціну, а от у січні вона буде знижуватись. Вартість зростає навіть не зважаючи на попит українців", — пояснив Дорошенко.

Зі слів експерта, також подорожчає молочка і ціни будуть вищими за європейськими. Він зауважив, що дефіциту сирів в Україні не буде, а будь-які проблеми будуть вирішуватися шляхом імпорту з Європи.

Утім, фахівець пояснює, що чимало у ціноутворенні буде залежати від курсу долара. Адже, його вартість має значення для виробників та імпортерів.

Нагадаємо, експерт пояснив, що буде з продуктами в Україні.

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