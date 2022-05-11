Дорожні компанії втратили понад 200 виробничих баз через російське вторгнення

Через військові дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз. Зокрема 40 асфальтобетонних заводів, кожен з яких коштує десятки мільйонів гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укравтодору.

«Пошкодили та знищили півтисячі автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше 3-4 мільйонів гривень: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни тощо», - йдеться у дописі.

У відомстві підкреслили, що внаслідок збройної агресії усі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити. Без роботи залишилися тисячі працівників підрядних організацій, в тому числі державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України».

На Facebook-сторінці відомства також опублікували фото виробничої бази «Автомагістраль-Південь» в тимчасово окупованому Токмаку.

“Підприємство розтрощили, спецтехніку понівечили. Окупанти викрали топливно-мастильні матеріали, пограбували склади», - зазначили в УАД.

Нагадаємо, раніше у відомстві повідомили, що через російську агресію в Україні зруйновані 24 тисячі кілометрів доріг, з них 9 тисяч — це шляхи державного значення. Постраждали й понад 300 штучних споруд, передусім, мостів.

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