Достроковий вихід на пенсію: категорія українців, яка може вийти на заслужений відпочинок раніше

Достроковий вихід на пенсію

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У 2025 році для певної категорії безробітних українців передбачена можливість дострокового виходу на пенсію. Це важлива соціальна гарантія для тих, хто втратив роботу без власної провини в передпенсійному віці. Однак таке право надається лише за виконання чітко визначених умов, ключовою з яких є наявність необхідного страхового стажу необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі

Хто має право на дострокову пенсію

Можливість раніше вийти на пенсію призначена для працівників, яких було звільнено з ініціативи роботодавця. Це стосується випадків, пов’язаних із:

Ліквідацією чи реорганізацією підприємства , коли компанія припиняє свою діяльність або змінює структуру, що призводить до скорочення робочих місць.

Банкрутством або перепрофілюванням. У ситуаціях, коли підприємство визнається банкрутом або змінює основний вид діяльності, що робить подальшу роботу для певних співробітників неможливою.

Скороченням штату чи чисельності працівників — класичне звільнення у зв’язку з оптимізацією структури компанії.

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення», такі особи можуть достроково вийти на пенсію, якщо їм на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Це дозволяє уникнути тривалого періоду безробіття та забезпечити стабільний дохід.

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Які умови потрібно виконати для дострокової пенсії

Щоб скористатися цією можливістю, безробітний громадянин має відповідати кільком важливим критеріям та виконати певні кроки:

Особа повинна зареєструватися як безробітна впродовж 30 календарних днів з дати звільнення у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (тобто, у центрі зайнятості). Це є першим і обов’язковим кроком для отримання всіх подальших прав та послуг. Відсутність підходящої роботи. Зареєстрованому безробітному має не бути запропоновано підходящої для нього роботи протягом семи календарних днів після його реєстрації. Пошук підходящої роботи є пріоритетом Служби зайнятості, але якщо таких вакансій немає, відкривається можливість дострокової пенсії. Наявність необхідного страхового стажу. Це одна з найважливіших умов. Звільнений працівник повинен мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Важливо пам’ятати, що вимоги до страхового стажу щорічно змінюються згідно з пенсійною реформою.

Процедура оформлення дострокової пенсії

Процес оформлення дострокової пенсії відбувається з мінімальним залученням заявника до збору документів:

Підтвердження наявного страхового стажу та віку виходу на пенсію для таких осіб здійснюється в порядку обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України та Пенсійним фондом України . Цей процес відбувається автоматично, що значно спрощує процедуру для громадян.

Безробітний, який відповідає усім вищезазначеним критеріям, подає до Служби зайнятості заяви — одну — про отримання клопотання до Пенсійного фонду України щодо призначення дострокової пенсії та іншу — про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Паралельно з поданням клопотання до Пенсійного фонду, безробітний також подає заяву про припинення статусу безробітного у Службі зайнятості, оскільки він набуває права на пенсійні виплати.

Важливість страхового стажу

Слід нагадати, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні віку: 60, 63 або 65 років. Як уже зазначалося, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Ця вимога до страхового стажу, необхідного для мінімальної пенсії за віком, є універсальною як для стандартного, так і для дострокового виходу на пенсію за описаними вище умовами.

Таким чином, можливість дострокового виходу на пенсію є важливою мірою соціального захисту для безробітних передпенсійного віку, які опинилися у скрутній ситуації не з власної вини. Розуміння умов та процедур дозволить громадянам ефективно скористатися цим правом.

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