"Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають

"Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають

У 2021 році програмою можуть скористатися близько 5 тисяч сімей.

За ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Запуск відбувся 1 березня 2021 року, і вже велика кількість сімей скористалися можливістю придбати власне житло.

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За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 11 жовтня банками підписано 929 кредитних договорів на загальну суму 799,83 млн грн. На первинному ринку - 24,1%, на вторинному - 75,81% угод.

До банків надійшло 1317 заявок. У програмі задіяно 23 регіони, зокрема Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були:

Київ (33,2 %);

Київська область (30,8 %);

Харківська область (6,4 %);

Львівська область (6,1 %);

Рівненська область (4,0 %);

інші (19,5%).

Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:

+3% – кількості кредитів та +3% – суми кредитів;

+2% – кількості заявок та +2% – суми заявок.

Дозволити собі квартиру мрії точно зможуть люди, які:

мають дохід вище середнього по регіону ( не менше 12 тисяч 337 грн ), але не потрапили до переліку багатіїв (10 мінімальних зарплат – не більше 123 тисяч грн);

), але не потрапили до переліку багатіїв (10 мінімальних зарплат – не більше 123 тисяч грн); встигли назбирати на перший внесок (від 140 тисяч грн);

знайдуть відповідне за метражем житло до 50 м. кв на двох ще й за віком підхоже (до 3 років, від 2018 року).

Процедура участі у програмі "Доступна іпотека під 7%": 5 кроків

Громадянин вивчає критерії програми для визначення своєї прийнятності та предмету іпотеки.

Громадянин звертається до уповноваженого банку з пакетом документів.

Уповноважений банк повідомляє громадянина про відповідність умовам програми та просить надати заявку на отримання кредиту (5 робочих днів після подання повного пакету документів).

Кредитна оцінка, укладання кредитного договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмету іпотеки (10 робочих днів після подання повного пакету документів).

Сплата компенсаційної процентної ставки за рахунок державної підтримки протягом строку кредитного договору.

Основні умови іпотечного кредитування:

Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн:

Максимальній термін виплати компенсації - 20 років;

Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту;

Максимальний термін іпотечного кредиту - 20 років;

Мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту;

Максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду - 0,5% річних.

Які документи необхідні:

заява на участь у програмі;

копія паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його сім'ї;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності);

документи про доходи позичальника та членів його родини за останні 6 місяців

Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва.

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