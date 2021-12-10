"Доступна іпотека під 7%": у Мінфіні підрахували, скільки та на яку суму банки видали кредитів

"Доступна іпотека під 7%": у Мінфіні підрахували, скільки та на яку суму банки видали кредитів

Усього в програмі задіяно 23 регіони.

Понад мільярд гривень на іпотеку. Стільки грошей видали банки за програмою "Доступна іпотека 7%".

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 10 грудня.

Так, за даними Міністерства фінансів, від старту програми було укладено понад тисячу кредитних угод. Більшу частину кредитів українці оформляли на придбання житла на вторинному ринку – понад 75%. Найбільш активно гроші на житло за останній тиждень позичали в столиці та Київській області. Також у Львівській, Харківській та Волинській областях.

Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва.