Дотація за приріст: що треба, щоб отримати 30 тисяч від держави за корову

На Львівщині з обласного бюджету виділили 9 млн грн на фінансову підтримку фермерів, які розводять корів.

Відповідно до комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області суб’єкти підприємництва галузі скотарства мають можливість отримати у поточному році фінансову підтримку у вигляді дотації за приріст поголів’я корів.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.

За кожну корову обіцяють виплачувати 30 тисяч гривень фермерським господарствам, які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

"З обласного бюджету на дотацію за приріст корів виділили 9 млн грн, а це як мінімум на 300 прирощених корів. Для мікро і малих суб’єктів підприємництва – це додаткові надходження у розвиток виробництва і стимул до збільшення поголів’я корів", – пояснила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

Дотацію за приріст поголів’я корів нараховуватимуть на різницю поголів’я корів станом на 1 квітня поточного року до поголів’я корів станом на 1 квітня попереднього року,

Документи на отримання дотації прийматимуть з 1 квітня до 1 травня поточного року.

При цьому фермери будуть зацікавлені в тому, щоб поголів'я худоби не зменшувалося. Адже у разі його зменшення станом на 1 квітня наступного року, одержані бюджетні кошти доведеться повернути до обласного бюджету в повному обсязі.

Нагадаємо, Україна працює над залученням капітальних інвестицій на програми підтримки аграріїв 2023 року. Зокрема, у Верховній Раді України розроблено законопроект №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів під час війни.

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