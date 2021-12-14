Доведеться, але не всім: у Мінсоцполітики уточнили, кому з українців треба ще раз подавати документи на субсидію

Доведеться, але не всім: у Мінсоцполітики уточнили, кому з українців треба ще раз подавати документи на субсидію

У 2021 році розширили коло людей, які можуть отримувати субсидії.

Українцям могли автоматично не перепризначити субсидії на комунальні послуги, якщо, зокрема, необхідно було надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися. Таим громадян потрібно повторно подати документи. Решті громадян субсидію перепризначили автоматично.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".

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Вона нагадала, що перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації і результати перевірки, проведеної Мінфіном. Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися.

"Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії", - пояснила Лазебна.

За її словами, підтвердити право на субсидію повинні:

українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;

українцям, яким вона призначалася без урахування зареєстрованих членів сім'ї, але не проживають за місцем реєстрації.

"Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та додали до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування. Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або перебуває за кордоном, але доглядає за дитиною до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований в центрі зайнятості та інші життєві ситуації", - підсумувала очільниця Мінсоцполітики.

До слова, перевірити, чи призначена субсидія для оплату житлово-комунальних послуг, можна за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, які доступні за цим посиланням.

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