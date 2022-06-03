“Доведеться звикати”: Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для Росії

Український президент впевнений, що болісне скорочення доходів країни-агресора від продажу нафти стане неминучим наслідком її війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський однією з головних добрих новин четверга, 2 червня, назвав впровадження шостого пакету санкції ЄС проти РФ.

Про це він говорив у традиційну вечірньому зверненні.

За його словами, Європейський союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету. “Якщо відверто, це дається дуже складно, оскільки сенс цього санкційного пакету передовсім у нафті”, - зауважив Зеленський.

Президент також зазначив, що не тільки ЄС, але й цілий світ відмовляється від російської нафти, а ті країни, які видобувають значно якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання.

“Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми. Звичайно Росія намагається протидіяти. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця — для російської держави”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у четвер, 2 червня, посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого, зокрема, увійшло часткова заборона імпорту нафти із РФ.

ЄС готує нафтове ембарго і підвищення податків на енергоносії з РФ

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